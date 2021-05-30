Аккра, 30 мая 2021, 18:28 — REGNUM В столице Ганы городе Аккра начался экстренный саммит глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), сообщает 30 мая портал «График».
"Саммит созван председательствующим в ECOWAS президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, повестка дня — развитие событий в Мали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после обсуждения участники саммиту примут соответствующие решения по ситуации в Мали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мали произошёл переворот: от власти отстранены временный президент Ба Ндао и глава переходного правительства Моктар Уан.
Ранее состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме ситуации в Мали.
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