Салехард, , 18:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за 29 мая выявили ещё 19 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 39 082 заразившихся. Выздоровели 37 864 человек.

124 пациента находятся в больницах с COVID-19 и с внебольничными пневмониями. Состояние 15 граждан является тяжёлым, а одного — крайне тяжёлым. Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.