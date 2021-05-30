Львов, Украина, , 18:16 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в частный жилой дом во Львовской области Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 29 мая на улице Галицкой в городе Мостиска. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Водитель ВАЗ-2110… не справился с управлением и въехал в жилой дом, — говорится в сообщении. — … Водитель и три его пассажира получили травмы».

В настоящее время выясняются причины ДТП.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в Ширяевском районе Украины на автодороге Киев — Одесса загорелся на ходу пассажирский автобус.

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