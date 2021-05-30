Севастополь, , 18:13 — REGNUM Правительство России разработало комплекс мер, которые будут стимулировать повышение спроса на российскую микроэлектронику, заявил 30 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы хотим видеть российскую микроэлектронику среди локомотивов цифровой трансформации страны, — сказал он на форуме «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе. — Базисом, на котором будут построены современные отечественные решения во всех, без исключения, отраслях промышленности».

По его словам, в условиях растущего спроса и полноценного импортозамещения возможно развитие отрасли и реализация перспективных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не позднее 2025 года все объекты критической инфраструктуры будут полностью переведены на российскую электронику и программное обеспечение.

Вице-премьер доложил, что к 1 июля 2021 года правительство РФ подготовит отраслевые стратегии цифровой трансформации. В рамках этих документов будет предусмотрена поддержка отечественной электроники.

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