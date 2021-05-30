Вашингтон, , 17:58 — REGNUM В Китае якобы ещё в декабре 2019 года скончалась от COVID-19 супруга одного из вирусологов, который работал в Уханьском институте вирусологии. Об этом, как сообщает Daily Caller, сообщил экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, ссылаясь на полученную им информацию от другого работника этого института.

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По его словам, именно смерть женщины еще до начала пандемии стала первым признаком того, что SARS-CoV-2 может начать активно распространяться среди людей.

При этом Ашер добавил, что информацию об опасности SARS-CoV-2 для людей власти Китая якобы скрывали в течение одного месяца.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ученые из центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пришли к выводу, что вакцины от COVID-19 менее эффективны у женщин, чем у мужчин.