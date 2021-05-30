Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:52 — REGNUM 28-летний фланговый нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии Филип Костич может продолжить карьеру в Италии. На футболиста претендует миланский «Интер». Об этом 30 мая сообщил transfermarkt.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич принял участие в 30-ти матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятнадцатью результативными передачами. По итогу сезона Костич стал лучшим ассистентом «Айнтрахта».

Филип Костич перешел в «Айнтрахт» 1 июля 2019 года из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. Контракт Костича с «Айнтрахтом» рассчитан до конца сезона 2022/23. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

В прошедшем сезоне миланский «Интер», одержав 28 побед и набрав 91 очко, одержал победу в итальянской Серии А 2020/21.