Тбилиси, , 17:52 — REGNUM В Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота. Об этом 30 мая сообщил председатель партии Ника Мелия.

«Мы будем бороться с (правящей партией) «Грузинская мечта» везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

В апреле 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки.

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