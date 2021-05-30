30 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили предложение председателя Европейского парламента Давида Сассоли разместить фотографию бывшего редактора телеграм-канала Nехtа Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги во всех аэропортах Европейского союза.

Мирослава Романенко, , 18:50 — REGNUM Председатель Европейского парламента Давид Сассоли предложил разместить фотографию бывшего редактора телеграм-канала Nехtа Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги во всех аэропортах Европейского союза. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, Протасевич «был похищен» властями Белоруссии с борта самолета, совершавшего регулярный рейс. Также он назвал задержание Протасевича «актом воздушного пиратства» и предложил против данного «акта» «всем европейским аэропортам выставить его портрет», отметив, что «это будет одним из знаков нашей солидарности».

Давид Сассоли Francesca Minonne

Предложение европейского политика в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» оценили читатели издания «Шарий.net». Многие раскритиковали заявление председателя Европейского парламента, а также предложили разместить фото Протасевича в форме неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были найдены в его телефоне.

«Согласен, люди должны знать героев в лицо! Только было бы неплохо, чтобы под его портретом был перечень всех его деяний, начиная от военных действий в Донбассе!!!» — написал Oleksandr H.

Роман Протасевич Цитата из youtube.com

«На евро разместите ещё и на доллар желательно», — добавил Эдвард С.

«Да-да, вот прямо с боевой выкладкой и эмблемой «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и надо фото разместить с подписью «найден преступник», — отметила Лариса М.

«Не так давно также везде размещали фотки пленной Савченко. Но, помнится, как только ее отпустили, так чуть не посадили. Поэтому Протасевич Европе нужен не более, как символ. А в случае, если этого барана отпустят, он сразу перестанет быть кому-либо интересным», — пишет Сергей Н.

Надежда Савченко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Канонизировать как минимум, «герой нации», после Тихановской уровень решили не повышать. Неважно, какое дно пиарить — главное против Батьки. Клоуны», — добавил Aleksandr L.

«Его нашли! Не стоит беспокоиться», — иронизирует Александр Сергеевич Л.

«На купюрах всех валют мира, на старших номиналах! Только так он войдет в каждый дом и в каждую голову!» — добавил Alexander D.

«Не много ли внимания этой персоне? В глазах уже рябит от него», — отметил Ярослав П.

«Надеюсь, в форме «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со свастикой?» — поинтересовался Виктор Р.

«Интересно, как это успокоит самого Протасевича, который ещё в самолёте понял, что его слили? Он — средство», — пишет Наталья Ч.

«А где-то тихо плачет от обиды Навальный», — добавила Nataliya I.

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Та чего уже мелочиться? Давайте по взрослому. Переименуйте Евросоюз в союз имени Протасевича», — не без иронии добавил Петр М.

«И подписать «Предатель своего Отечества!» — отметил Владислав Н.

«Хотят помочь найти преступника? Так опоздали, он уже приземлился, то есть сел…» — написал Дмитрий К.

«Надеюсь, в военной форме с гранатомётом в руках и свастикой… Чтоб все по-честному», — отметила Елена А.

«А всё-таки замечательное предложение от главы Европарламента — развесить во всех аэропортах Европы… фотографии Протасевича. Только у меня предложение — это должны быть те фото, что найдены у него в телефоне, а рядом можно повесить фотографии убитых в Донбассе детей. Смотрите», — добавил Алексей К.

«Зачем? Он будет сидеть. Долго и счастливо», — подытожил Егор Б.

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Напомним, 30 мая глава Европейского парламента Дэвид Сассоли в интервью изданиям медиа-группы Funke заявил, что ЕС должен ужесточить санкции против российских чиновников, а также «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».