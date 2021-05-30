Бор, Нижегородская область, , 17:35 — REGNUM В Нижегородской области столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам представителя экстренных служб, ДТП произошло в воскресенье, 30 мая, в городе Бор. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили различные травмы.

«ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло … на 42 км автомобильной дороги регионального значения Р-159 «Н. Новгород-Киров», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января в Борском районе Нижегородской области в результате столкновения автомобиля УАЗ и рейсового автобуса ПАЗ пострадали шесть человек.

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