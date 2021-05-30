Пермь, , 17:34 — REGNUM В Пермском крае выявлено ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит краевое управление Роспотребнадзолра.

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Из них 24 человека госпитализированы, а 72 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе был выявлен 57 371 ковид-пациент.

Выздоровели уже 51 597 граждан. В больницах находятся 568 пациентов, в том числе 37 подключены к аппаратам ИВЛ. От COVID-19 скончались 2422 человека.