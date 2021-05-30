Вильнюс, , 17:34 — REGNUM Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении компаний, которые участвуют в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом 30 мая она заявила в интервью Financial Times.

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По её словам, Брюссель должен изучить все виды санкций против белорусских властей, включая возможные ограничения в отношении различных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам, а также участников строительства БелАЭС.

Шимоните заявила, что экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минску стала примером «полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не исключает никаких санкционных мер в отношении Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair, включая возможный запрет на поставки российского газа через Белоруссию.

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