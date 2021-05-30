Рим, , 17:28 — REGNUM 32-летний армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян получил от «Ромы» официальное предложение о продлении контракта. По новому соглашению, рассчитанному на два сезона, армянский спортсмен будет получать по 4,5 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Мхитарян принял участие в 34-х матчах чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы футболист набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Генрих Мхитарян перешел в «Рому» 1 сентября 2020 года из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущий контракт футболиста с «волками» истекает 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян отверг предложение санкт-петербургского «Зенита».