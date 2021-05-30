Москва, , 17:27 — REGNUM Европарламент навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным, а глава Европарламента Давид Сассоли предпринял попытку набрать политический вес, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов. Безответственная позиция», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Ознакомившись с проектом заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, спикер Госдумы подчеркнул, что документ — «точно не в защиту прав человека и демократии».

«Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог», — дал оценку Володин.

В политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку и не строить отношения на принципах открытости, взаимности, отсутствия двойных стандартов и требовательности, прежде всего, к себе, уверен российский парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент выступит с заявлением 15 июня.

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