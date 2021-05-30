Екатеринбург, , 17:25 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии выздоровели уже 83 095 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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За сутки от COVID-19 скончались ещё 11 человек. А с начала пандемии от этого заболевания из жизни ушли уже 3414 граждан.

244 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 130 помещены в реанимацию, при этом 106 из них подключены к аппаратам ИВЛ.