Москва, , 17:21 — REGNUM Российская комедийная актриса Марина Федункив перенесла экстренную операцию на ноги. Об этом сообщает издание «Народные Новости» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, актриса передвигается на костылях. Как сообщают медсёстры Центральной клинической больницы (ЦКБ), у Федункив «беда с ногами» — они «отказываются работать».

Добавим, что диагноз Федункив не уточняется. Её состояние здоровья также неизвестно.

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