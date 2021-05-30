Порту, Португалия, , 17:18 — REGNUM 29 мая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» состоялся матч финала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси». Игра завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0. MVP встречи с оценкой 8,01 был признан атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц, отметившийся единственным забитым мячом и совершивший три успешных отбора и две обводки.

24-летний фланговый защитник сборной Украины Александр Зинченко, выигравший пять верховых единоборств и совершивший два успешных отбора и две обводки, с оценкой 6,96 стал самым ценным игроком в составе «Манчестер Сити». Точность передач футболиста составила 85%.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в 32-х матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами.