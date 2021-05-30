Минск, , 17:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Белоруссии выявили более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1178 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 393 807.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Белоруссии от COVID-19 достигло 2841.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Белоруссии за сутки было выявлено почти 1 тыс. носителей коронавируса.

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