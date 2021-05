Вашингтон, , 17:08 — REGNUM В Соединённых Штатах в возрасте 78 лет ушёл из жизни певец Би Джей Томас, сообщается 30 мая в его Twitter.

«С глубоким прискорбием мы подтверждаем кончину Би Джея Томаса», — говорится в сообщении.

По данным Variety, певец умер от осложнений, вызванных раком легких.

Би Джей Томас является пятикратным лауреатом премии «Грэмми». Певец известен благодаря песне Raindrops Keep Fallin' on My Head.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США в возрасте 88 лет умер исполнитель музыки в стиле ритм-н-блюз Ллойд Прайс.

