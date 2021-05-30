Киев, , 17:07 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1703 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 201 472 случаев заражения коронавирусом, 50 472 пациента скончались от последствий COVID-19.

«30 мая 2021 года на Украине зафиксировали 1 703 новых случаев заражения …— говорится в сообщении. — Среди них — 85 детей и 10 медработников».

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее на Украине за сутки было выявлено свыше 3 тыс. носителей коронавируса.

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