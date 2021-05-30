Барселона, Испания, , 17:00 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ. «Сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» бесплатно вернуть бразильца. В этом случае «Барселоне» не придется выплачивать «мерсисайдцам» 50 оставшихся миллионов евро. Об этом 30 мая сообщил AS.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Филиппе Коутиньо принял участие в двенадцати матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов на счету футболиста один гол в двух играх.

Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» 6 января 2018 года из «Ливерпуля» за 120 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает бразильца в 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.