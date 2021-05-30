Пекин, , 16:54 — REGNUM В Китае сокращение и старение трудоспособного населения вряд ли окажут значительное влияние на экономику страны, пишет South China Morning Post.

По словам экспертов, технический прогресс может быстрее заменить рабочую силу, чем демографические изменения. Если раньше то, что требовали 16 человек, сейчас нуждается в четырех.

Как пишет агентство, с внедрением искусственного интеллекта и передовых технологий, многие ручные работы будут заменены более высококвалифицированными рабочими местами в будущем, пишет телеграм-канал «Китайская угроза».

Кроме того, китайское правительство предлагает щедрые субсидии индустрии робототехники.

По данным Национального бюро статистики, средняя годовая заработная плата работников городских частных компаний в Китае почти утроилась до 57 727 юаней (9 000 долларов США) в 2020 году с 20 759 юаней в 2010 году.