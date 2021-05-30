Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM В Свердловской области выявлено ещё 99 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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48 случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Также они зарегистрированы в ряде других муниципалитетов, среди которых, в частности, Алапаевский район, Богданович, Берёзовский, Нижняя Тура, Первоуральск и т.д.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 89 200 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и в связи с этим выписаны 83 095 человека.