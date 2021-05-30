Лондон, , 16:48 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» в ближайшие дни продлит контракт с 47-летним немецким главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом 30 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

29 мая лондонский «Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» в матче финала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта.

Самым ценным игроком «Челси» прошедшего сезона по системе гол+пас стал 25-летний форвард сборной Германии Тимо Вернер, отметившийся 12-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами.

После 38-ми туров Английской Премьер-лиги «Челси», набрав 67 очков, занял четвертую позицию. В Кубке Англии «пенсионеры» дошли до финала, где потерпели поражение от «Лестера» со счетом 0:1.