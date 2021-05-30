Севастополь, 30 мая 2021, 16:43 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении алкозамков автомобилей водителей, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
По его словам, если человек хоть раз попался на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу.
По словам замминистра, алкозамки также будут востребованы у сервисов такси и каршеринговых компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, идея разработки концепции внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля для пьяного водителя, принадлежит Министерству промышленности и торговли.
Отметим, алкозамки в автомобилях на территории Швеции стали устанавливать еще в конце 1990-х годов. На сегодняшний день нарушители в Австралии ставят такие устройства за свой счет. В ЕС такие системы станут обязательными с 2022 года.
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