Севастополь, , 16:43 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении алкозамков автомобилей водителей, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, если человек хоть раз попался на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу.

«Следует изменить правила таким образом, чтобы все автомобили, на которых ездят потенциальные нарушители, были бы принудительно за счет такого водителя оборудованы алкозамками», — сказал Шпак на форуме «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

По словам замминистра, алкозамки также будут востребованы у сервисов такси и каршеринговых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, идея разработки концепции внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля для пьяного водителя, принадлежит Министерству промышленности и торговли.

Отметим, алкозамки в автомобилях на территории Швеции стали устанавливать еще в конце 1990-х годов. На сегодняшний день нарушители в Австралии ставят такие устройства за свой счет. В ЕС такие системы станут обязательными с 2022 года.

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