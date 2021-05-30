Симферополь, , 16:37 — REGNUM Уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму в настоящее время есть у белорусской компании «Белавиа». Об этом 30 мая сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, комментируя заявление гендиректора белорусского авиаперевозчика Игоря Чергинеца.

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По его словам, «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами на полуостров после инцидента с самолетом Ryanair, так как «политическая конъюнктура меняется быстро».

Чегринец добавил, что уже ведутся переговоры с другими иностранными авиакомпаниями, поэтому «нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие».

Напомним, ранее гендиректор компании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что белорусская авиакомпания пока не будет осуществлять полеты в Крым.

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