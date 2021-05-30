Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Певица Ариана Гранде установила новый рекорд в социальной сети Instagram. Об этом 30 мая сообщает издание Elle Girl.

https://www.instagram.com/p/CPV4KYBFTHX/

По данным издания, фотоснимки с бракосочетания певицы набрали более 25 млн отметок «нравится». Это абсолютный рекорд по количеству лайков среди реальных людей.

Добавим, что предыдущий рекорд принадлежал певице Билли Айлиш, которая сменила цвет волос с чёрно-зелёного на белый (23 млн). Абсолютным лидером по количеству лайков остаётся картинка-мем с яйцом (55 млн).

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