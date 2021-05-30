Брюссель, , 16:32 — REGNUM 29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин де Брёйне пропустит групповую стадию Чемпионата Европы 2020 по футболу. У футболиста диагностирован перелом костей носа и левой глазницы. Об этом 30 мая сообщил ESPN.

Игрок получил травму 29 мая в матче финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси», завершившимся победой «пенсионеров» со счетом 1:0. На 60-й минуте встречи де Брёйне покинул поле. Вместо бельгийца вышел Габриэль Жезус.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Кевин де Брёйне принял участие в 25-ти матчах чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячам и двенадцатью результативными передачами. В восьми играх Лиги чемпионов на счету футболиста 3+4 очка по системе гол+пас.

На Чемпионате Европы соперниками Бельгии по группы станут сборные России, Дании и Финляндии.