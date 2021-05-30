Джейн Спай, 30 мая 2021, 17:13 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Церемония прошла в тайне от британских СМИ и общественности в Вестминстерском соборе. На церемонию были приглашены 30 гостей, максимально разрешенное число человек в соответствии с ограничениями из-за COVID-19 в Великобритании. Представитель Даунинг стрит сказал, что для семьи и друзей состоится ещё одна церемония, которая пройдет летом 2022 года. Подданые Великобритании обсудили новость в Twitter.
Пользователи не поняли, зачем надо было устраивать церемонию сейчас, в период пандемии, если можно было бы потерпеть и сыграть свадьбу в следующем году, сразу пригласив всех друзей и родственников, одна свадьба всегда выйдет дешевле двух.
«Если дорожная карта (план по выводу страны из коронавирусных ограничений — прим. Д.С.) Бориса Джонсона работает, и он открывает страну, отпускает всех на свободу, так сказать, почему же он тогда так спешил секретно пожениться? Он мог бы и подождать чуть-чуть! Также напрашивается вопрос к Католической церкви о браках с разведенными!» — написал @vinod_d007.
У большинства пользователей возник вопрос: «Как Джонсону разрешили заключить брак в церкви, если он был дважды женат до этого?» В комментариях ответили, что предыдущие браки якобы не были католическими.
«Поздравления и всё такое, но есть серьёзный вопрос к Католической церкви: как у этого дважды разведенного серийного прелюбодея получился католический брак?» — спросил Tim Walker.
Ряд пользователей отметили, что Борис Джонсон и его новая жена пытаются что-то скрыть, назвав запутывание людей с датой свадьбы обманчивым поведением. Некоторые предположили, что скрываются настоящие затраты на организацию свадьбы, Джонсону не в первый раз скрывать деньги.
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«Никто не думает, что они хотят отвлечь людей от какой-то истории», — прокомментировал @tweetSP0RT.
«Очень умно со стороны Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс устроить поспешную секретную свадьбу. Теперь они оба могут использовать супружескую привилегию, чтобы предотвращать раскрытие секретов о своих проступках», — считает @tracyesmith4.
«Я не понимаю, почему они отправили людям приглашение на свадьбу на следующий год, а затем женились в тайне спустя шесть дней. Зачем дезинформировать людей? Почему они не могли прямо сказать дату своей свадьбы? Это хитрое поведение», — отметила @Imnotquiet.
Среди пользователей есть те, кто просто поздравил «молодоженов» и пожелал им счастливой семейной жизни, и те, кто считают этот брак основанным на корыстных интересах.
«Он никого не любит. Он изменял всем своим жёнам, одной — пока у неё был рак. Он изменил и настоящей. Оставьте свои симпатии… Всё дело в деньгах и власти», — считает @Lizzypop15.
Некоторые пользователи предположили, что до очередной измены Джонсона не далеко, если он уже не нашёл себе любовницу.
«Принимаю ставки, сколько времени должно пройти, пока его очередная измена вскроется», — написал @thestegmeister.
«Открылась вакансия на должность любовницы Джонсона. Единственный пост, для которого вам не нужно финансировать Тори. Требования: крепкие нервы, отстойный вкус и способность блокировать травмы, по возможности», — отметил @TurnerMonk1.
Комментаторы также писали, что премьер-министр должен заниматься делами страны в период пандемии, а не своей личной жизнью, из-за него уже умерли больше 100 тыс. человек.
«Очень равнодушно. Его некомпетентность уже привела к тому, что 130 000 семей потеряли своих любимых, но все еще в период пандемии он больше заинтересован в женитьбе», — написал @ltezz123.
«Тем временем тысячи двунациональных пар держат в разлуке эти драконские ограничения на путешествия. Надеюсь, ты хорошо спишь», — прокомментировал @JenThomasWrd.