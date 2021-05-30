Волгоград, , 16:24 — REGNUM Российская исполнительница Ольга Бузова удивила жителей Волгограда своим выступлением на фестивале ParkSeason Fest. Об этом сообщило издание Life.ru.

По данным издания, певица опоздала на мероприятие на час, исполнила три композиции, после чего выругалась матом в микрофон и покинула сцену. «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала Бузова перед своим уходом.

Как отмечает издание, волгоградцы остались в замешательстве. Многие из них предположили, что певица в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Ольга Бузова сообщила о новом проекте с её участием. Певица станет наставницей шоу «X-Factor Беларусь», выход которого запланирован на осень 2021 года.

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