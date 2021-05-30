Греческая Республика, , 16:19 — REGNUM Власти Греции продлили разрешение на приезд неограниченного числа российских туристов при наличии у них или свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом 30 мая говорится в правительственном вестнике.

Отмечается, что в новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Также разрешено приезжать туристам, если у них есть справка о перенесенном заболевании COVID-19.

«Новое решение будет действовать с 31 мая до 06:00 (совпадает с мск) 7 июня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что российских туристов готовы принять 47 стран, но только 16 из них реально открыты для туристических поездок граждан РФ на тех или иных условиях.

Туристы из России могут въехать на отдых в такие страны как: Абхазия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.

Не готовы пока принимать туристов из РФ с официально открытым с российской стороны авиасообщением 12 стран — Австрия, Азербайджан, Вьетнам, Германия, Индия, Исландия, Катар, Мальта, Саудовская Аравия, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Южная Корея и Япония.