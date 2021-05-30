Москва, , 16:10 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 30 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено три рейса, еще шесть задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 30 мая в столице России ожидается по-сентябрьски холодная погода, температура воздуха составит до +15 °C.