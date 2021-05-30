30 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление генерал-майора СБУ Василия Вовка о том, что решение Украины ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии было продиктовано обидой президента Украины Владимира Зеленского на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Оксана Переможенко, , 17:13 — REGNUM Решение Украины ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии было продиктовано обидой президента Украины Владимира Зеленского на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил генерал-майор СБУ, эксперт в сфере государственной безопасности Василий Вовк.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

«Решение относительно Белоруссии было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально и, могу сказать, что было много признаков, что это было личностное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко за вагнеровцев, которая затаилась глубоко и надолго… Это неправильно, это не государственническая позиция, и никто не подумал о дальнейших результатах этого…» — сказал Вовк.

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Заявление генерала украинской спецслужбы обсудили в комментариях к соответствующей видеозаписи на канале «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие раскритиковали офицера службы безопасности Украины, назвав его версию бредовой.

«Хозяева приказали уничтожить Беларусь любыми путями, сделать колонию, как из Украины, а наши… несут бред», — написала Halina H.

Шахматы SteenJepsen

«Плохи дела у Зеленского, если генералы безопасности критикуют президента», — отметил Иван И.

«Воробьиный щебет. Все у них через задний проход. Хутор, он и в Африке хутор. Были батраками, ими и остались», — отреагировал Пётр М.

«Какая месть? Какая обида? Это бред или шутка, которую сейчас генерал выдает в народ с серьезным лицом? Украинские власти наперегонки с Западом ввели всевозможные ограничения в отношении соседнего и дружественного к Украине государства. Это было сделано, прежде всего, в ущерб своим гражданам и своей экономике. Это просто идиотизм, продиктованный раболепством. Какая обида? Политически неграмотный и несамостоятельный человек, даже если он глава государства, будет обижен? Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что таки да, «никто не подумал о дальнейших результатах»… Ну ниче, ща все ощутите и спрашивать будете, «а нас-то за шо?». Людей жаль, которые страдают из-за таких… «обиженок» не думающих», — написала Аnna T.

«Не несите бред, цель — вывод денег на Запад», — добавил Сергей Ю.

«Просто батька оказался хорошим учеником благодаря дерьмократическому Западу со Штатами и Украине в том числе. Ушлые вы ребятки, нам, дескать, можно сажать любые самолёты, потому что мы — «светоч демократии», а тут вас вашим же салом и вас же по мусалам. Так что, зрители, не подавитесь!» — добавила Людмила В.

Бурлюк Давид Давидович. Украинцы. 1912

«Вам все ясно. А представьте, если в самолете была мина и сработала. Что бы вы говорили о Лукашенко? Все умные задним числом», — написал Сергей Р.

«Нет, это не месть, — это глупость и недальновидность», — пишет Игорь Киев.

«И кто кому отомстил? Разрушить канализацию в своей квартире и плавать в фекалиях в качестве мести ЖЭКу за то, что не поставили новый унитаз?» — добавил Сергей К.

«Да что вы языками несёте своими, это ваши хозяева все подстроили — Запад», — подытожила Марина Л.

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Напомним, 30 мая гендиректор белорусской национальной авиационной компании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что авиакомпания пока не будет осуществлять полеты в Крым.