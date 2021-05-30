Челябинск, 30 мая 2021, 16:02 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись три грузовых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 11:40 по местному времени на 1835 километре федеральной дороги. Столкнулись «Ман», «Скания» и «Вольво». Водитель первой погиб. По предварительным данным, водитель «Скании» уснул за рулём. Машина повредила ограждение и выехала на встречную полосу, где и произошла авария.
Предполагаемый виновник ДТП не получил серьёзных травм. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.