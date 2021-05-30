Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Американская корпорация Google специально усложняет пользователям поиск настроек конфиденциальности, чтобы собрать информацию об их местоположении. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

Напомним, что Google неоднократно обвиняли в незаконном сборе персональных данных пользователей по всему миру. Обычно компания пытается формально устранить нарушения, при этом оставив себе возможность продолжить собирать эти данные.

В мае 2020 года генеральный прокурор американского штата Аризона подал иск против Google, утверждая, что компания незаконно отслеживала местоположение пользователей Android без их согласия, даже если пользователи отключили функции отслеживания местоположения. В иске указано, что Google сохраняет отслеживание местоположения в фоновом режиме для некоторых функций. Прекратить это можно только в том случае, если пользователь отключит эти функции на уровне системы. Это могут сделать далеко не все.

В материалах дела сказано, что компания сознательно затрудняет поиск настроек конфиденциальности для пользователей, чтобы они не могли отключить некоторые функции передачи данных на сервера Google. Более того, Google оказывала давление на производителей телефонов, заставляя их скрывать настройки конфиденциальности, поскольку они были популярны среди пользователей.