Сеул, , 15:50 — REGNUM К 2022 году правительство Южной Кореи намерено выделить 90 млрд вон (~$80,6 млн) на исследования и опытно-конструкторские работы в области электро-топлива. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, данное решение принято в рамках программы перехода к углеродной нейтральности к 2050 году.

Электро-топливо — экологически чистый источник энергии, который можно использовать в традиционных автомобилях, работающих на ископаемом топливе. Его получают путём синтеза водорода и других газов, включая углекислый газ и азот.

В министерстве отметили, что исследования в данной области смогут повысить конкурентоспособность южнокорейской автомобильной промышленности.

Предполагается, что к 2030 году экологически чистые автомобили, включая водородные автомобили, составят 30% общего числа автомобилей, зарегистрированных в стране. В настоящее время данный показатель составляет менее 3%.