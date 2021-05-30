Москва, , 15:49 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в тяжелой весовой категории, Шамиль Абдурахимов в следующем бою встретится с американцем Крисом Докосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом 30 мая сообщает BJPenn.

По данным источника, поединок состоится 24 июля на одном из турниров серии UFC Fight Nigh, при этом главным поединком будет бой с участием американцев Кори Сэндхагена и Ти Джея Диллашоу.

Отметим, на сегодняшний день в активе 39-летнего Шамиля Абдурахимова 20 (13 — досрочно) побед при пяти поражениях. В активе 31-летнего Криса Докоса восемь (семь — досрочно) побед при трех проигранных поединках.