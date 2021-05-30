Майами, США, , 15:49 — REGNUM Два человека были убиты и более 20 человек получили ранения в результате стрельбы возле концертного клуба в Майами. Об этом 30 мая сообщает телеканал NBC 6.

Уточняется, что стрельба произошла за пределами клуба, когда трое неизвестных подъехали к выходу из клуба на автомобиле и открыли стрельбу из пистолетов и автоматов по посетителям, выходившим из зала.

При этом, по словам директора департамента полиции Майами-Дейд Фредди Рамиреса, восемь человек были доставлены в больницы и еще 12 доехали туда самостоятельно. Также отмечается, что по крайней мере один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Кроме того, указывается, что в настоящий момент открывшие стрельбу еще не задержаны, полиция ведет их розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что число жертв от стрельбы, открытой мужчиной около железнодорожного депо в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), выросло до девяти человек.