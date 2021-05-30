Париж, 30 мая 2021, 15:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном 29 мая, осудил «неприемлемый государственный переворот» в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, и заявил, что готов вывести из Мали 5100 французских военных, находящихся в стране на данный момент, если Мали пойдет «в направлении радикального исламизма».
Глава французского государства «передал послание» лидерам Западной Африки, что он «не будет поддерживать страну, где больше нет демократической легитимности или переходного периода к демократии».
Напомним, вечером 24 мая военные Мали задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Совбез ООН уже призвал к их немедленному освобождению.
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