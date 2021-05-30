Париж, , 15:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном 29 мая, осудил «неприемлемый государственный переворот» в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, и заявил, что готов вывести из Мали 5100 французских военных, находящихся в стране на данный момент, если Мали пойдет «в направлении радикального исламизма».

Эммануэль Макрон «Президенту Мали Ба Ндао, который не поддерживал связь между властью и джихадистами, я сказал: радикальный исламизм в Мали с нашими солдатами на месте? Никогда в жизни! Сегодня в Мали они к этому стремятся. И если это продолжится, я уйду».

Глава французского государства «передал послание» лидерам Западной Африки, что он «не будет поддерживать страну, где больше нет демократической легитимности или переходного периода к демократии».

Эммануэль Макрон «Мы приходим на помощь и поддерживаем суверенное государство, чтобы оно не было дестабилизировано или захвачено повстанческими и вооруженными группировками, но мы требуем перехода и политической инклюзивности».

Напомним, вечером 24 мая военные Мали задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Совбез ООН уже призвал к их немедленному освобождению.

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