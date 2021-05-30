Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Специалисты компании Google сознательно усложняли настройки операционной системы Android, чтобы исключить возможность отключения сбора данных о местоположении пользователей. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы ведущегося в США судебного процесса.

Судебный процесс в отношении Google был инициирован в прошлом году генеральным прокурором штата Аризона. Технологический гигант был обвинён в незаконном сборе данных о местоположении пользователей, даже если они отключали эту функцию.

В суде были представлены документы, показавшие, что Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая подключение через сети Wi-Fi и сторонние приложения. Также компания Google пыталась убедить производителей смартфонов скрыть настройки передачи данных о местоположении. При этом в самой системе Android эти настройки были сознательно перенесены в труднодоступное меню.

Представитель Google Хосе Кастанеда в комментарии порталу The Verge отметил, что генеральный прокурор Аризоны и участвующие в процессе конкуренты компании «изо всех сил стараются неправильно охарактеризовать наши услуги».

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