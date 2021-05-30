Москва, , 15:33 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране. Об этом Мурашко заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путина» на телеканале «Россия 1».

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Мурашко отметил, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 у многих протекает довольно тяжело и «подчас бывает смертельным».

«Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — сказал Мурашко.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже чуть более 10 млн человек.