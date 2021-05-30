Новосибирск, , 15:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что молодой человек, который получил ранение от полицейского при задержании скончался в больнице. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минздрава Новосибирской области сегодня, 30 мая.

Напомним, что инцидент произошел вечером 28 мая. Группа молодых людей на автомобиле Toyota не выполнили законных требований сотрудников полиции и не остановились. Стражи порядка погнались за нарушителям — те остановились у придорожной гостиницы и бросились в рассыпную. Полицейским удалось задержать только одного нарушителя. Однако трое остальных вернулись и атаковали стражей порядка.

Завязалась драка — нарушители оказывали активное сопротивление при задержании. Один из сотрудников ДПС был вынужден достать табельное оружие — однако нарушители продолжили сопротивление. Произошел случайный выстрел — 19-летний молодой человек получил ранение в голову.

Раненый молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сперва СМИ сообщили о его смерти, но в СК эту информацию опровергли. Однако теперь в областном Минздраве заявили, что мужчина действительно скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело.