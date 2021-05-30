Москва, , 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где у российского лидера запланировано объемное выступление и встреча с журналистами на полях мероприятия. Об этом 30 мая сообщает телеканал «Россия 24».

По информации телеканала, на ПМЭФ «ожидается объемное выступление Путина», также указывается, что президент РФ пообщается с бизнесменами и инвесторами, и проведет большой разговор с ведущими журналистами мировых информационных агентств.

Кроме того, в пленарной сессии форума примут участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, которые будут выступать в дистанционном формате.

Отметим, в нынешнем году Петербургский международный экономический форум пройдет в период со 2 по 5 июня.