Новосибирск, , 15:12 — REGNUM Следственный комитет России опроверг смерть мужчины, который оказывал сопротивление при задержании и получил случайный выстрел в голову от полицейского в Мошкинском районе Новосибирской области. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Напомним, что инцидент произошел вечером 28 мая. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы и ехавшие в нем люди попытались скрыться. Сотрудники полиции смогли задержать только одного из нарушителей, однако в момент задержания трое других вернулись и попытались оказать сопротивление сотруднику полиции.

Одному из полицейских пришлось достать табельное оружие. Тем не менее один из нарушителей продолжал активное сопротивление и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Ранение в голову получил 19-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позднее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что раненый нарушитель скончался. Однако в СК эту информацию опровергают.

«Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в СК.