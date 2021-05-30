Париж, , 15:05 — REGNUM Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл представителю Франции Энцо Коко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из Белоруссии уступил французу в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Соперники провели на корте 2 часа и 17 минут. За это временной отрезок Герасимов подал навылет два раза, три раза ошибся при подаче и смог реализовать два брейк-пойнта из 10 возможных. Французский спортсмен за это же время четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, во втором круге турнира «Ролан Гаррос» Энцо Коко сыграет с Пабло Карреньо-Бустой из Испании.