Москва, , 14:58 — REGNUM Новый ракетный двигатель, разработанный в АО «Конструкторское бюро химавтоматики», проработал на испытаниях более 3 тысяч секунд, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ Виктор Горохов в эфире передачи «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Горохов рассказал, что при космических пусках двигатели первых ступеней ракет-носителей работают около 140 секунд. А ресурсные испытания двигателей третьих ступеней носителей длятся не более 280 секунд.

При испытаниях нового двигателя в АО «КБ Химавтоматики» планировалось, что изделие проработает не менее 750 секунд после пуска. В результате испытаний двигатель проработал более 3 тысяч секунд, что стало рекордным показателем для ракетных двигателей.

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» разрабатывает и производит жидкостные ракетные двигатели с 1954 года. Разработанные этим КБ двигатели использовались в ракетах-носителях серий «Луна», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», «Протон» и других.