30 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:28 — REGNUM



В Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Южноамериканские наркотики начали распространять через Турцию

Как сообщает Sözcü, изъятие в Панаме 616 упаковок с наркотиками, предназначавшихся для отправки в Турцию, в причастности к контрабанде которых обвиняется лидер мафиозной группировки Седат Пекер, привлекло внимание общественности, а незаконный оборот наркотиков вновь стал предметом обсуждений. Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств главного управления безопасности Турции обнародовал график, который отображает данные о нелегальной транспортировке наркотиков из Южной Америки в страны Европы и Азии по новому маршруту, пролегающему через территорию Турции, и их изъятии за период с 2016 по 2020 годы.

Наркотики в Турцию поступают из Венесуэлы

В интервью газете Duvar профессор Национального университета Колумбии Оскар Парра заявил, что наркотики в Турцию в основном поступают из Венесуэлы и стран Карибского бассейна. В своем видео, опубликованном 23 мая, лидер мафиозной группировки Седат Пекер также указал на Венесуэлу. Аргументируя свои выводы относительно производства и торговли наркотиками в Южной Америке, Парра приводит в пример факт резкого увеличения с 2013 года масштабов культивирования кокаинового куста в Колумбии. «Существует три ключевых звена наркотрафика. Первое — Панама, от тихоокеанского побережья Колумбии до Мексики, второе — Венесуэла, и третье — Карибский бассейн. Не могу утверждать наверняка, но большая часть наркотиков, поступающих в Турцию и Европу, транспортируется через Венесуэлу или побережье Карибского моря. По факту между политиками и наркоторговцами существуют исторически сложившиеся связи. К примеру, Эскобар, которого вы упомянули, был конгрессменом», — сказал Оскар Парра.

Признание в убийстве курдских лидеров

Как сообщает Rudaw TV, заявление лидера мафиозной группировки Седата Пекера о том, что убийства курдских бизнесменов в 1990-х годах были делом рук экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, вызвало новые дискуссии. После того, как Пекер назвал имя убитого супруга сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан, она выступила с заявлением: «Мы много лет говорили это, и повторим сейчас. К убийству Саваша Булдана и его товарищей причастны руководители государства». В своем последнем видео Седат Пекер утверждает, что к смерти журналиста Угура Мумджу, погибшего в результате взрыва бомбы перед своим домом в 1993 году, Саваша Булдана и его товарищей, убитых 4 июня 1994 года «неизвестными преступниками», причастны экс-министр внутренних дел Мехмет Агар и экс-глава Национальной разведывательной организации Турции Коркут Экен.

Петиция о возбуждении уголовного дела по фактам, изложенным Пекером

Как передает Cumhuriyet, коллегия адвокатов провинции Измир направила в суд петицию с призывом возбудить уголовное дел против Седата Пекера, действующего главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, сына Мехмета Агара — члена правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Толга Агара, сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма — Эркана Йылдырыма и других лиц, которые будут установлены прокуратурой после изучения видеороликов и проведения необходимого расследования по фактам, которые лидер мафиозной группировки Седат Пекер раскрывает в семи отдельных видео. Коллегия адвокатов требует провести расследование по фактам незаконного оборота наркотиков, убийств, изнасилований, грабежей и других преступлений, о которых идет речь в видеороликах.

Нож в крови Maarten Van Damme

Эрдоган хочет войти в ЕС через «черный вход»

Как сообщает SHaber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток войти в ЕС, и на этот раз решил присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), дабы продемонстрировать, насколько присутствие Турции необходимо для общей политики безопасности и обороны ЕС. За день до того, как Европарламент одобрил доклад, содержащий в себе призыв приостановить переговоры с Турцией о полноправном членстве в ЕС, Амстердам объявил о том, что Анкара изъявила желание принять участие в проекте, реализуемом в рамках программы государств — членов PESCO. «Анкара проинформировала нас о своем желании участвовать в оборонном проекте военной мобильности. Будучи координатором проекта, мы внимательно следим за процессом подачи заявок», — сообщил представитель Нидерландов, и добавил: «Страны, не являющиеся членами ЕС, вправе подавать заявки на учстие в проектах программы PESCO. После подачи заявки действующие участники проекта принимают решение, отвечает ли данная страна заявленным требованиям».

Половина выявленных случаев заражения COVID-19 завезены из Турции

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил: «Турция — зона с высоким уровнем распространения инфекции, риск очень велик. По возвращении мы будем проверять пассажиров, которые ездили в Турцию на отдых или в гости к родственникам. В прошлом году 50% зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией были завозные. Мы заключим с Турцией соглашение о проведении ПЦР-тестов и применении карантинных мер». Шпан также отметил, что 50% выявленных случаев заражения COVID-19 в прошлом году были завезены из Турции и балканских стран, и добавил: «В этом году тест и карантин будут обязательными мерами безопасности». Эти требования не распространяются на пассажиров, привитых вакциной, одобренной Германией и ЕС. Поскольку китайская вакцина еще не одобрена ЕС, по прибытии в Германию пассажиры, сделавшие прививку китайской вакциной, будут вынуждены сдать тест и пройти карантин.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

Партия справедливости и развития саботировала военно-воздушные силы

Как сообщает турецкая редакция Voice of America (СМИ — иностранный агент в РФ) со ссылкой на The National Interest, американский журналист Майкл Пек подробно описывает слабые места ВВС, которые появились в результате «чисток» в Турции. По его словам, «турецкое правительство настолько сильно проредило ряды военно-воздушных сил, что практически некому управлять самолетами F-16». Пек подчеркнул, что тюремное заключение пилотов военной авиации — это не только выброшенные на ветер деньги, но и разбрасывание чрезвычайно ценными ресурсами. Он напомнил, что турецкое правительство ищет возможность заполнить кадровую брешь, прибегнув к помощи зарубежных стран. Вашингтон разрешил турецким пилотам пройти базовую летную подготовку в США, однако отклонил запрос об отправке американских летных инструкторов в Турцию.

Турецкий истребитель F-16. mod.uk

Достигнуто соглашение о производстве российской вакцины

Как передает SHaber со ссылкой на Bloomberht, наряду с вакциной «Спутник V» была достигнута договоренность по производству в Турции еще одной российской вакцины — «КовиВак». Согласно заявлению фармацевтической компании Türk İlaç для платформы публичного раскрытия информации, в результате переговоров с Россией по инактивированной вакцине против коронавирусной инфекции «КовиВак» с Международным научно-исследовательским институтом проблем управления (IRIAS) подписан меморандум о взаимопонимании, содержащий основные принципы окончательного соглашения о производстве, регистрации и распределении вакцины в Турции. Российская вакцина «Спутник V» разрешена к применению в экстренных случаях.

Орхан Памук резюмировал обстановку в Турции

В интервью журналисту Kısa Dalga Podcast Ахмету Орхану лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Орхан Памук заявил, что в Турции нет демократии. «Я не стремлюсь к политическим выступлениям. Как только речь заходит о политике, мгновенно исчезает свобода мысли и слова. За политические высказывания избивают на улице, ломают пальцы, угрожают, подключают мафию», — сказал он. В ходе интервью Памук также рассказал о мистике, которая происходила во время публикации его последнего романа «Чумные ночи» в самый пик пандемии, о его сходстве и различиях с предыдущими романами, о своем новом произведении, которое он планирует написать, о жизни в Турции и своем отношении к политике. «Если нет свободы мысли и слова, ты становишься беспомощным. Не трогай того, не трогай этого, не говори о том, не говори об этом. Не смей упоминать имя «вождя». Мы пытаемся что-то сказать, но что-то ограниченное», — подытожил Памук.

С кляпом во рту Цитата из кф «Охота», реж. Крэйг Зобел. 2019. США

Два фонда США выводят из Турции активы

Согласно сообщению журналиста газеты Dünya Керима Улкера, встреча президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана должна состояться 14 июня. За несколько дней до встречи два государственных фонда штата Калифорния, работающие в Турции уже на протяжении многих лет, решили вывести свои активы. На заседании сената штата все республиканцы и демократы проголосовали за вывод активов из Турции. Тот факт, что такое решение принято именно сейчас, несет в себе некое послание. Объем активов Пенсионного фонда государственных служащих Калифорнии (CalPERS) оценивается в 395 миллиардов долларов, а Пенсионного фонда учителей штата Калифорнии (CalSTRS) — в 254 миллиарда долларов. Оба фонда, общий объем активов которых составляет около 650 миллиардов долларов, инвестировали свои средства в акции очень важных компаний Турции.

Центральный банк Турции Gov.tr

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По меньшей мере 49 человек, включая руководителей Демократической партии народов (ДПН) и Демократической партии регионов (ДПР), были задержаны в ходе рейдов во многих провинциях Турции.

В прошлом месяце Турция подписала с Марокко контракт стоимостью 70 миллионов долларов на продажу 13 беспилотников Bayraktar TB2. По условиям контракта, для Королевских вооруженных сил Марокко также будет построен командный пункт управления БПЛА. Самым примечательным в этом контракте является то, что стоимость БПЛА составляет примерно половину от стоимости продаж в другие страны.

Член Республиканской народной партии (РНП) от Эдирне Окан Гайтанджыоглу заявил, что потери урожая пшеницы, ячменя, красной чечевицы и кукурузы, вызванные засухой в Турции, неизбежно приведут к значительному росту цен на хлеб, макаронные изделия, печенье и мясо.

Турция, которую и без того ждет плохой туристический сезон, получила шокирующую новость из Великобритании — крупнейший туроператор Великобритании TUI отменил продажи туров в Турцию до 27 июня.

Стало известно, что Халила Фальялы, которого лидер мафиозной группировки Седат Пекер, равно как и сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма Эркана Йылдырыма, обвинил в причастности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег между Турцией и странами Южной Америки, на протяжении пяти лет разыскивают США.

Продолжается рост обменных курсов. Доллар США вырос до 8,59 турецкой лиры, а евро, побив рекорд, — до 10,46 турецкой лиры.