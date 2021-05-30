Париж, , 15:05 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака уверенно обыграла Патрисию-Марию Циг из Румынии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из Японии одержала верх над румынкой в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:4)

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За это время Осака один раз подала навылет, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать два из 10 возможных брейк-пойнтов. Ее соперница подала навылет четыре раза, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из двух брекй-пойнтов.

Отметим, в втором круге турнира «Ролан Гаррос» Наоми Осака встретится с еще одной румынской спортсменкой — Аной Богдан.