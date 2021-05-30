Ереван, , 14:35 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что предложения Российской Федерации по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе для его страны являются приемлемыми. Об этом Пашинян сказал на встрече с жителями города Апаран.

«Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать», — сказал Пашинян.

Кроме того, те предложения по урегулированию, которые сделала Минская группа ОБСЕ, Пашинян также назвал приемлемыми. Речь идет о выводе с приграничной линии войск Азербайджана и Армении по «зеркальному» принципу. После отвода войск под международным контролем должны начаться процессы делимитации и демаркации границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана уже поддержали предложение России о создании трехсторонней комиссии по определению и демаркации армяно-азербайджанской границы. В Баку заявили, что настроены на конструктивную работу, в том числе и с армянской стороной.