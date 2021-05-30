Барнаул, , 14:32 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту травмирования детей на батуте. Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По её словам, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра. Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось 30 мая по адресу Попова, 70-Д (возле «ТЦ Район»): двоих детей буквально выкинуло с лопнувшего батута на трамвайные рельсы. Один находится в тяжёлом, а второй — в крайне тяжёлом состоянии.