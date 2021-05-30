Москва, , 15:05 — REGNUM Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что появление зрителей на матчах проходящего в Латвии чемпионата мира по данном виду спорта будет хорошим стимулом для российской национальной команды. Его мнение на эту тему 30 мая приводит ТАСС.

Как отметил президент ФХР, из-за связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений, зрителей из России будет на мировом первенстве будет, скорее всего, немного, однако при этом может быть немало болеющих за российскую сборную местных зрителей.

«И это еще больше придаст стимул нашей команде для победы, поскольку болельщики играют большую роль. Это члены нашей хоккейной семьи, которые сидят на трибунах», — добавил Третьяк.

Отметим, латвийские власти с 1 июня разрешили зрителям присутствовать на матчах проходящего в Риге чемпионата мира, при этом на трибуны будут допускаться только, либо прошедшие вакцинацию от COVID-19, либо уже переболевшие новым заболеванием. Мировое первенство завершится 6 июня.